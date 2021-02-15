Торт «Медовик»: рецепт от Владимира Ярославского
15.02.2021
Торт «Медовик» – вкусный, сладкий и полезный вкус из детства. Рецептом этого вкуснейшего торта поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт «Медовика» читайте в материале.
Ингредиенты для коржа:
- мёд гречневый – 200 мл
- сахар – 100 г
- яйцо большое – 2 шт.
- масло сливочное – 100 г
- сода – 10 г
- мука – 550 г
Ингредиенты для крема:
- сметана – 1 л
- мед – 180 мл
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Приготовление:
- Все ингредиенты для коржа, кроме муки, греем на водяной бане до пенообразования.
- Всыпаем туда муку и замешиваем быстро тесто.
- Остужаем и пока едва ещё тёплое делим на 5 очень тонких коржей.
- Выкатывать и выпекать на пергаменте при температуре 155 градусов до карамельного цвета.
- Для крема взбиваем сметану с мёдом.
- В форме выкладываем коржи и переслаиваем кремом.
- Дать настояться ночь.
Приятного аппетита!
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