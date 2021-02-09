Блины – одно из самых вкусных и универсальных блюд украинской кухни. Они идеально подойдут как для закуски, так и в качестве основного блюда. И даже в качестве десерта! Читайте в нашем материале рецепт блинов от судьи проекта «Мастершеф. Профессионалы»-3 Владимира Ярославского.

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Ингредиенты:

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Приготовление:

После добавления масла тесто сильно мешать не нужно. Масло в процессе жарки выделяется наверх блинчика, смазывает сковороду и не дает блинам слипаться вместе.

В самом конце добавляем растопленное масло (растительное и сливочное).

Полученную массу тщательно перемешиваем венчиком. Не взбиваем – чтобы не было пены – иначе края блинчиков будут рваные и сухие.

Затем понемногу добавляем оставшееся молоко. Оно должно быть комнатной температуры.

Для приготовления теста смешиваем половину молока, муку, яйца, соль и сахар. Перемешиваем до консистенции сметаны.

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Толщина блина зависит от густоты теста. Для приготовления теста лучше всего выбирать обычную муку, не специальную «для блинов», поскольку в ней очень мало клейковины для тонкого изделия.

Для блинчиков из гречневой или любой другой муки нужно обязательно добавлять минимум 50% пшеничной муки. И в таком случае нужно брать с высокой клейковиной.