Сосиска в тесте: рецепт от Паши Серветника
04.02.2021
Сосиска в тесте — вкусное изобретение родом из Германии. На своей родине это блюдо более известно как «сосиска в ночной рубашке». Как приготовить сосиску в тесте? Пошаговый рецепт приготовления теста, сосиски и соуса от победителя «МастерШеф. Профессионалы» Паши Серветника читайте в материале.
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Ингредиенты для теста:
- мука пшеничная – 300 г
- масло сливочное – 150 г
- яйцо куриное – 3 шт.
- дрожжи прессованные – 3 г
- соль – 6 г
- сахар – 20 г
Ингредиенты для сосиски:
- баранья кишка
- утка – 1 шт.
- молоко – 400 г
- соль – 30 г⠀
Ингредиенты для «Голландского» соуса:
- сливочное масло – 200 г
- лук-порей – 100 г
- вино белое – 50 г
- соль – 5 г
- лимонный сок – 5 г
- яйцо куриное – 5 шт.
Приготовление теста:
- Муку просеиваем и смешиваем со всеми сухими ингредиентами.
- Добавляем все остальные ингредиенты и вымешиваем 10 минут на высоких оборотах.
- Ставим в холодильник на 10 минут.
- Ещё раз вымешиваем 10 минут на высоких оборотах.
- Оставляем на 12 часов в холодильнике. После этого с тестом будет очень легко работать: формировать ленты из теста, наматывать их на тубы и запекать.
Приготовление сосиски:
- В сыром виде разбираем утку от костей, режем на небольшие кусочки и смешиваем с молоком и солью.
- Пробиваем блендером.
- У вас получится достаточно жидкая масса, которой вы должны наполнить кишки, замотать, а потом проварить, предварительно сделав пару дырочек с помощью шпажки.
- При подаче сосиски обжариваем на сковородке до золотистой корочки.
Приготовление «Голландского» соуса:
- Сливочное масло топим в сотейнике и, когда оно растопилось, оставляем на медленном огне, для того чтобы оно изменило цвет и раскрылся весь вкус и аромат.
- После готовности пропускаем через сито.
- Лук обжариваем до золотистой корочки, добавляем вино и выпариваем.
- Добавляем лимонный сок и соль.
- Соединяем лук с маслом и пробиваем в однородную массу.
- Даем остыть до комнатной температуры.
- По принципу приготовления майонеза, взбиваем желтки с маслом и получаем «Голландский» соус без заваривания!
Источник: Instagram – pashaservetnyk
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