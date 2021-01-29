Разноцветная еда поднимает настроение и является неотъемлемой частью самых стильных презентаций! Сюда же относится паста зеленого цвета. Судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский поделился рецептом теста для зеленой пасты. Пошаговый рецепт найдете в материале.

Ингредиенты:

Семола — 750 г

Яйца — 8 шт.

Хлорофилл — 24 г

Свежий шпинат — 1 кг

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Приготовление:

Оборвать стебли шпината. Перебить зелень в блендере с холодной водой 1:1. Процедить через сито, мякоть выкинуть, «зеленую воду» довести до 90 градусов (чтобы не кипела). Жидкость отцедить на вафельное полотенце, получится примерно 35 г зеленого хлорофилла. Яйца смешать с хлорофиллом и влить в муку. Быстро замесить тесто. Тесто в пленке поставить на 30 минут в холодильник. Достать и раскатать тесто. Форма может быть любая. Готовую пасту можно хранить в морозилке несколько дней в индивидуальной упаковке.

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