Мясное карпаччо: рецепт от Владимира Ярославского

Классическое мясное карпаччо — это блюдо из тонко нарезанных кусочков (слайсов) сырой говяжьей вырезки, приправленной соусом на основе майонеза. Пошаговый рецепт мясного карпаччо от судьи «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимира Ярославского читайте в материале.

Ингредиенты для карпаччо:

Ингредиенты для соуса:

Приготовление:

Ещё я делал карпаччо и тар-тар из страуса. Тут, на мой взгляд, обязательна заморозка. Для соуса использовал смесь горчиц зерновой и обычной с оливковым маслом и малиновым уксусом. Само мясо тут чуть насыщенное особым вкусом, поэтому соусы могут быть насыщенные тоже. Из утиной грудки вкусный, на мой взгляд, карпаччо, если это особые мясные сорта, где само мясо нежное и его много. Плюс утка хорошо сочетается с копченым ароматом. Мы замариновали грудку прямо со специями в большом количестве и подкоптили. Тогда блюдо выходило особенно вкусным, плюс ягодные соусы.