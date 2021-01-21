Колумбийский суп ахиако: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

В первый месяц года мы все впадаем в майонезную кому. Однако у судьи шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Эктора Хименеса-Браво есть замечательный рецепт супа из Колумбии, который восстанавливает водный баланс и придает сил и энергии после праздников. Секрет приготовления необычного колумбийского супа читайте в материале.

Ингредиенты:

куриная грудка, с костями и кожей ― 2 шт .;

лук (грубо нарезанный) ― 1 шт .;

чеснок (грубо измельченный) ― 5 зубчиков;

крупная соль ― 1 ст. л.;

молотый перец ― 1 ст. л.;

оливковое масло ― 2 ст. л.;

куриный бульон ― 4 стакана;

картофель ― 0,5 кг;

замороженные зерна кукурузы ― 1,5 стакана;

кинза, со стеблями (хорошо промыть и перевязать) ― 1 пучок;

зеленый лук (промыть и перевязать) ― 1 пучок;

сушеный орегано ― 2 ст. л .;

авокадо (без косточек, очищенных от кожуры и тонко нарезанных) ― 2 шт.;

сметана или крем-сыр ― 1/2 стакана;

измельченные листья кинзы ― 1/2 стакана;

каперсы (измельченные) ― 2 ст. л.

Способ приготовления

Поместите курицу в стеклянную или керамическую посуду. Посыпьте луком, чесноком, солью и перцем. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 8―24 часа. Курица должна хорошо промариноваться. Нагрейте оливковое масло в котелке объемом не меньше 4 л на среднем огне. Бросьте курицу с ее маринадом и подрумяньте с каждой стороны примерно 6 минут. Налейте бульон и сделайте огонь сильнее. Когда закипит, убавьте огонь до средне-слабого, затем накройте крышкой и тушите. Варите, пока курица не станет мягкой, 30 минут. Переложите курицу в отдельную тарелку. Бульон отставьте. Когда курица достаточно остынет, снимите с нее кожу и выбросьте. Филе нарежьте или порвите на полоски, а кости выбросьте. Поместите картофель в котел с бульоном. Накройте крышкой и варите около 5 минут. Добавьте кукурузу, кинзу, зеленый лук и орегано. Тушите 20 минут или пока картофель не станет мягким, но не переваренным. Выньте кинзу и зеленый лук, а курицу верните в емкость. Тушите еще несколько минут, пока курица не прогреется. Подавайте с авокадо, сметаной и зеленью.

Приятного аппетита!

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