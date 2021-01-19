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Львовские пончики: рецепт выпечки на Крещение от Валентина Брайчука

19.01.2021

Во многих регионах Украины есть традиция на праздники готовить пышные пампушки. Готовят их всего-то два раза в год: на Рождество и на Крещение. Участник «МастерШеф. Профессионалы»-2 Валентин Брайчук поделился собственным рецептом пышных и вкусных пончиков! Подробнее ― далее в материале!

Ингредиенты:

  • молоко ― 1 л;
  • дрожжи ― 1 пачка;
  • яйца ― 8 шт .;
  • сахар ― 50 г;
  • сливочное масло ― 100 г;
  • растительное масло ― 50 г;
  • мука ― 2―2,5 кг.

Способ приготовления:

  1. В теплом молоке растворить дрожжи, добавить сахар. Оставить на 15 минут в теплом месте.
  2. Добавить остальные ингредиенты и замесить тесто, чтобы не прилипало к рукам. Накрыть салфеткой и оставить в теплом месте на 1 час. Сделать обминку, оставить еще на 30 минут.
  3. Раскатать готовое тесто толщиной 0,5―1 см, вырезать кружки диаметром 5 см, внутрь поместить любимую начинку, закрыть тесто, сформировать шарик. Оставить шарики в теплом месте на 30 минут для расстойки. 
  4. Жарить во фритюре при температуре 130―140 °C с обеих сторон.
  5. Выложить на бумажные салфетки, просушить от остатка масла.
  6. Дать остыть, посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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