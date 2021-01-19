Курица качатори: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Когда за одним столом собирается большая семья, то курица качатори прекрасно подойдет для всех: от взрослых до малышей. Секрет приготовления необычного и вкусного блюда для всей семьи нам открыл судья шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты:

куриные бедра без кожи и костей ― 6 шт.;

большие грибы портобелло (или другие) ― 6 шт.;

красный лук ― 2 шт.;

болгарский перец (обжаренный) ― 500 г;

оливки ― 125 г;

свежий розмарин ― 4 веточки;

красное вино ― 180 мл;

томаты из банки (или свежие) ― 400 г.

Способ приготовления:

Приправьте курицу солью и черным перцем, а затем положите ее в большую неглубокую сковородку с 1 ст. л. оливкового масла. Жарьте на среднем огне 10 минут или до золотистого цвета, регулярно переворачивая. Очистите и нашинкуйте грибы, лук, перец, подготовьте оливки без косточек. Достаньте курицу на тарелку, оставив сковородку на огне. Засыпьте в нее овощи. Перемешайте грибы, лук, перец и оливки, а затем добавьте розмарин. Готовьте 10 минут или до смягчения, регулярно помешивая. Влейте вино и дайте ему выпариться, а затем добавьте помидоры и воду из них, разбивая помидоры ложкой. Доведите до кипения. Перемешайте курицу с овощами и соками и поставьте в духовку, разогретую до 175 градусов, на 1 час или пока курица не станет мягкой.

Приятного аппетита!

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