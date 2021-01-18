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«МастерШеф. Профессионалы»-3: объявлена дата старта шоу в 2021 году

18.01.2021

Уже скоро на телеканале СТБ стартует 3 сезон проекта «МастерШеф. Профессионалы». Нас ждет уже полюбившийся состав судей: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Когда ждать «МастерШеф. Профессионалы»-3 в эфире, читайте в материале.

Стало известно, когда выйдет в эфир третий сезон «МастерШеф. Профессионалы». Время ожесточенных кулинарных битв между мастерами кухни наступит уже очень скоро — 6 февраля. Теперь любимое шоу мы сможем видеть каждую субботу в 19:00. Зрителей ждут обновленные, еще более сложные конкурсы и задания, новые участники в лице настоящих профи кулинарного искусства. Сезон сулит быть чрезвычайно горячим и интригующим. 

Не пропустите премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-3 уже 6 февраля  в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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