«Цезарь» – всемирно известный и всеми любимый салат. Вариантов его приготовления сейчас существует очень много. Пошаговым рецептом своего варианта салата «Цезарь» поделился победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава). Рецепт приготовления – читайте в материале.

Ингредиенты (на 2 порции):

куриное филе — 200—250 г

салат айсберг — 200—250 г

вяленые томаты — 50 г

сыр пармезан — 20 г

багет белый (для сухариков) — 1 шт.

базилик (зелёный) — 35 г

лук крымский (фиолетовый) — 1 шт.(средний размер)

лимон — 0,5 шт.

розмарин — 1 веточка

чеснок — 2 зубчика

вино (белое сухое) — 50 г

голубика (заменить можно виноградом киш-миш) — 30—35г

соль, перец по вкусу

Больше по теме: Салат «Цезарь» от Екатерины Великой

Ингредиенты для соуса: ⠀

яичный желток — 2 шт.

оливковое масло — 50—70 г

французская горчица — 2 ч. л.

лимон — 0,5 шт.

цедра лимона (с этого же лимона)

консерв.тунец (в масле) — 50 г

уксус (виноградный) — 1 ч. л.

сыр пармезан — 20 г

чеснок — 1 зубчик

Приготовление салата:

Разрезаем вдоль филе (так быстрее приготовится). На разогретую сковороду наливаем оливковое масло, обжариваем наше филе 2 минуты с одной стороны, добавляем розмарин и чеснок, обжариваем с другой стороны 1 минуту. и вливаем вино. Выпариваем алкоголь 1 минуну, накрываем крышкой и отставляем. Тогда курица у нас получается сочная и ароматная. На отдельной сковороде сушим сухарики из багета, сбрызгиваем оливковым маслом, приправляем перцем и чесноком. Салат айсберг рвём произвольно. Вяленые томаты разрезаем пополам, добавляем лук (нарезанный тонкими кольцами) и листья базилика. Всё перемешиваем и отставляем.

Больше по теме: Салат с языком, апельсинами и рукколой

Приготовление соуса:

На паровой бане завариваем желтки, постепенно вводим оливковое масло, постоянно помешивая венчиком, чтобы желтки не свернулись. Консистенция должна получиться как сметана 15%. После чего добавляем тунец (процедить от масла), горчицу, сок лимона, уксус, тертый пармезан, цедру лимона, чеснок, соль, перец. Берем наш салат, добавляем сухарики, курицу, заправляем соусом, сверху тёртый пармезан и ягоды.

Приятного аппетита!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ