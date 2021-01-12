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Вареники заварные на вишневом соке: рецепт от Владимира Ярославского

12.01.2021

Давно ищете рецепт оригинальных заварных вареников без яиц? Невероятно вкусный рецепт нам рассказал судья «МастерШеф»-10 Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале. 

Ингредиенты:

  • замороженная вишня — 400 г
  • мука — 175 г
  • сахар — 25 г
  • сливочное  масло — 20 г 
  • творог с сахаром для начинки
  • соль для варки

Способ приготовления:

  1. Вишню разморозить, сок сцедить отдельно (выйдет приблизительно 150 мл).
  2. Смешать в сотейнике вишневый сок, сахар, сливочное масло.
  3. Довести до кипения, добавить 100 г муки, снять с огня и замесить горячее тесто.
  4. Дать ему чуть остыть и вмесить оставшиеся 75 г муки.
  5. Дать тесту отдохнуть 20 минут под пленкой.
  6. Тонко раскатать тесто скалкой и формочкой вырезать кружочки.
  7. На кружочки положить начинку и залепить.
  8. Варить в кипящей воде с добавлением соли 3 минуты.
  9. На сковороде нагреть кусочек сливочного масла с сахаром и оставшейся вишней. Поместить туда готовые вареники прямо из кастрюли, вместе с ними попадёт чуток воды, довести до кипения и подавать к столу.

Приятного аппетита!

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