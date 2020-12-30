Если вы хотите приготовить оригинальную закуску и удивить ею всех гостей, попробуйте необычные тарталетки от победителя проекта «МастерШеф» Евгения Клопотенко! Читайте рецепты тарталеток, которые украсят ваш праздничный стол на Новый год 2021.

Тарталетки из песочного теста с козьим сыром и виноградом

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 125 г

сахар – 12 г

соль – 2 г

сливочное масло – 65 г

яичный желток – 1 шт.

вода – 25 мл

Для начинки:

козий сыр (мягкий) – 50 г

творог – 120 г

кулинарные сливки (30 %) – 50 мл

виноград (кишмиш) – 50–80 г

соль по вкусу

Способ приготовления:

В небольшой миске приготовьте начинку для тарталеток: смешайте творог, козий сыр и сливки до получения однородной массы. Добавьте немного соли. Сделайте песочное тесто. Для этого сахар, соль, желток и воду смешайте в чаше блендера (если нет блендера – смешайте вручную). Затем добавьте масло и хорошо вымесите. Добавьте муку и вымешивайте, пока не сформируется тугая однородная масса. Отправьте тесто на 20 минут в холодильник, чтобы оно отдохнуло. Тесто достаньте и раскатайте тонким, но плотным слоем на доске или столе. При помощи специальной круглой формы или больших чашек вырежьте круги диаметром приблизительно 10–12 см. Выложите по центру кругов начинку и сделайте небольшой бортик. Сверху выложите ягоды винограда – свежие или из виноградного варенья – и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут.

Есть еще одна замечательная начинка для тарталеток – гуакамоле! Авокадо, из которого делается соус, очень популярно в Украине, а еще оно добавит нотки современности вашему застолью. Приготовьте гуакамоле в песочных тарталетках и сделайте ваш новогодний стол трендовым!

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт.

красный лук – 1 шт.

перец чили – 1 шт.

зубчик чеснока

лимонный сок

подсолнечное масло – 1 ст. л.

веточка кинзы

щепотка соли

Способ приготовления:

Ножом разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и очистите его от кожуры. Правильное авокадо – мягкое авокадо, поэтому покупайте именно мягкие плоды. Нарежьте авокадо крупными кусочками и переложите в ступку. Желательно готовить соус именно в ступке, чтобы сохранить его вкус. Очистите красный лук и мелко нарежьте. Также мелко порубите чеснок и перец чили. Добавьте их в ступку к авокадо. Туда же выжмите сок половины лимона или целого лайма. Добавьте к смеси подсолнечное масло и посолите по вкусу. Также добавьте в ступку мелко нарезанные листочки кинзы либо петрушки. Доведите соус пестиком до однородности. Выложите гуакамоле в приготовленные песочные тарталетки.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Что приготовить из свинины на Новый год: топ-5 блюд

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ