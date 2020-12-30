Что приготовить на Новый год 2021: рецепты тарталеток от Евгения Клопотенко
30.12.2020
Если вы хотите приготовить оригинальную закуску и удивить ею всех гостей, попробуйте необычные тарталетки от победителя проекта «МастерШеф» Евгения Клопотенко! Читайте рецепты тарталеток, которые украсят ваш праздничный стол на Новый год 2021.
Тарталетки из песочного теста с козьим сыром и виноградом
Ингредиенты:
Для теста:
- мука – 125 г
- сахар – 12 г
- соль – 2 г
- сливочное масло – 65 г
- яичный желток – 1 шт.
- вода – 25 мл
Для начинки:
- козий сыр (мягкий) – 50 г
- творог – 120 г
- кулинарные сливки (30 %) – 50 мл
- виноград (кишмиш) – 50–80 г
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- В небольшой миске приготовьте начинку для тарталеток: смешайте творог, козий сыр и сливки до получения однородной массы. Добавьте немного соли.
- Сделайте песочное тесто. Для этого сахар, соль, желток и воду смешайте в чаше блендера (если нет блендера – смешайте вручную). Затем добавьте масло и хорошо вымесите. Добавьте муку и вымешивайте, пока не сформируется тугая однородная масса.
- Отправьте тесто на 20 минут в холодильник, чтобы оно отдохнуло.
- Тесто достаньте и раскатайте тонким, но плотным слоем на доске или столе. При помощи специальной круглой формы или больших чашек вырежьте круги диаметром приблизительно 10–12 см.
- Выложите по центру кругов начинку и сделайте небольшой бортик. Сверху выложите ягоды винограда – свежие или из виноградного варенья – и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут.
Есть еще одна замечательная начинка для тарталеток – гуакамоле! Авокадо, из которого делается соус, очень популярно в Украине, а еще оно добавит нотки современности вашему застолью. Приготовьте гуакамоле в песочных тарталетках и сделайте ваш новогодний стол трендовым!
Ингредиенты:
- авокадо – 1 шт.
- красный лук – 1 шт.
- перец чили – 1 шт.
- зубчик чеснока
- лимонный сок
- подсолнечное масло – 1 ст. л.
- веточка кинзы
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Ножом разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и очистите его от кожуры. Правильное авокадо – мягкое авокадо, поэтому покупайте именно мягкие плоды. Нарежьте авокадо крупными кусочками и переложите в ступку. Желательно готовить соус именно в ступке, чтобы сохранить его вкус.
- Очистите красный лук и мелко нарежьте. Также мелко порубите чеснок и перец чили. Добавьте их в ступку к авокадо. Туда же выжмите сок половины лимона или целого лайма.
- Добавьте к смеси подсолнечное масло и посолите по вкусу. Также добавьте в ступку мелко нарезанные листочки кинзы либо петрушки. Доведите соус пестиком до однородности.
- Выложите гуакамоле в приготовленные песочные тарталетки.
Приятного аппетита!
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