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Что приготовить на Новый год 2021: рецепты тарталеток от Евгения Клопотенко

30.12.2020

Если вы хотите приготовить оригинальную закуску и удивить ею всех гостей, попробуйте необычные тарталетки от победителя проекта «МастерШеф» Евгения Клопотенко! Читайте рецепты тарталеток, которые украсят ваш праздничный стол на Новый год 2021.

Тарталетки из песочного теста с козьим сыром и виноградом

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука – 125 г 
  • сахар – 12 г 
  • соль – 2 г
  • сливочное масло – 65 г 
  • яичный желток – 1 шт.
  • вода – 25 мл

Для начинки:

  • козий сыр (мягкий) – 50 г 
  • творог – 120 г 
  • кулинарные сливки (30 %) – 50 мл 
  • виноград (кишмиш) – 50–80 г 
  • соль по вкусу 

Способ приготовления: 

  1. В небольшой миске приготовьте начинку для тарталеток: смешайте творог, козий сыр и сливки до получения однородной массы. Добавьте немного соли.
  2. Сделайте песочное тесто. Для этого сахар, соль, желток и воду смешайте в чаше блендера (если нет блендера – смешайте вручную). Затем добавьте масло и хорошо вымесите. Добавьте муку и вымешивайте, пока не сформируется тугая однородная масса. 
  3. Отправьте тесто на 20 минут в холодильник, чтобы оно отдохнуло.
  4. Тесто достаньте и раскатайте тонким, но плотным слоем на доске или столе. При помощи специальной круглой формы или больших чашек вырежьте круги диаметром приблизительно 10–12 см.
  5. Выложите по центру кругов начинку и сделайте небольшой бортик. Сверху выложите ягоды винограда – свежие или из виноградного варенья – и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут.

Есть еще одна замечательная начинка для тарталеток – гуакамоле! Авокадо, из которого делается соус, очень популярно в Украине, а еще оно добавит нотки современности вашему застолью. Приготовьте гуакамоле в песочных тарталетках и сделайте ваш новогодний стол трендовым!

Ингредиенты:

  • авокадо – 1 шт.
  • красный лук – 1 шт.
  • перец чили – 1 шт.
  • зубчик чеснока
  • лимонный сок
  • подсолнечное масло – 1 ст. л.
  • веточка кинзы
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Ножом разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и очистите его от кожуры. Правильное авокадо – мягкое авокадо, поэтому покупайте именно мягкие плоды. Нарежьте авокадо крупными кусочками и переложите в ступку. Желательно готовить соус именно в ступке, чтобы сохранить его вкус.
  2. Очистите красный лук и мелко нарежьте. Также мелко порубите чеснок и перец чили. Добавьте их в ступку к авокадо. Туда же выжмите сок половины лимона или целого лайма.
  3. Добавьте к смеси подсолнечное масло и посолите по вкусу. Также добавьте в ступку мелко нарезанные листочки кинзы либо петрушки. Доведите соус пестиком до однородности.
  4. Выложите  гуакамоле в приготовленные песочные тарталетки. 

Приятного аппетита!

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