Английский пудинг: рецепт от Владимира Ярославского
24.12.2020
В Англии пудинги готовят на новогодние и рождественские праздники и предпочитают это традиционное сытное лакомство подавать по-домашнему, без особых изысков. Как же приготовить это вкуснейшее блюдо? Пошаговый рецепт приготовления английского пудинга от судьи «МастерШеф» Владимира Ярославского читайте в материале.
Ингредиенты:
- курага – 50 г
- инжир – 100 г
- финики – 100 г
- бренди – 25 мл
- портвейн – 25 мл
- молотая корица – 0.5 ч. л.
- молотый кардамон – 0.5 ч. л.
- молотый мускатный орех – 0.5 ч. л.
- сливочное масло (мягкое) – 75 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 100 г
- обычная мука – 200 г
- какао-порошок – 25 г
- измельченный темный шоколад 70 % – 50 г
- измельченный белый шоколад – 50 г
- темное пиво – 250 мл
- апельсин – 1 шт.
Приготовление:
- За день до готовки поместить бренди, портвейн, сухофрукты и специи в большую миску и оставить на ночь.
- В день готовки смешайте сахар и масло в большой миске, затем добавьте яйца и хорошо перемешайте добела.
- Отдельно смешайте муку, какао-порошок и шоколад.
- После того, как сухие ингредиенты хорошо перемешаны, в смесь с маслом добавьте темного пива, апельсиновый сок, цедру и вымоченные фрукты, перемешиваем аккуратно, добавляем сухие ингредиенты и замешиваем тесто.
- Смажьте сливочным маслом форму для пудинга и посыпьте чуть-чуть мукой.
- Вылейте смесь для торта в емкость и положите сверху смазанный маслом, вырезанный из пергамента круг, как крышку, и очень плотно закройте фольгой. Может быть, даже закрепите чем-то фольгу.
- Поместите пудинг в пароварку, над кипящей водой, и готовьте на пару в течение 2 часов, не забывая доливать воду в пароварку.
- Когда пудинг приготовлен, выньте его из пароварки и оставьте остывать на ночь. Прямо в форме с фольгой.
- Храните пудинг в холодном темном месте. Раз в неделю сбрызгивайте его бренди, аккуратно открыв фольгу и пергамент.
- Чтобы подать пудинг, просто разогрейте его на пару в течение 60 минут.
- Сервируйте со взбитыми сливками или мороженым. Можно обливать бренди или коньяком и поджигать. А можно подавать даже холодным и с заварным кремом!
Приятного аппетита!
Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova
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