Тыквенный суп: рецепт от Владимира Ярославского
23.12.2020
Тыквенный суп – полезное блюдо, которое можно приготовить без особого труда. Судья «МастерШеф»-10 Владимир Ярославский поделился несколькими секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт тыквенного супа читайте в материале.
Ингредиенты:
- печеная тыква – 600 г
- репчатый лук – 50 г
- оливковое масло – 30 г
- очищенные от кожи томаты – 600 г
- желтая паста карри – 20 г
- тыквенные семечки – небольшая горсть
- тыквенное масло
Судья «МастерШеф»-10 Владимир Ярославский поделился несколькими секретами приготовления идеального на вкус и цвет тыквенного супа:
Очень часто тыквенный суп слишком сладкий и приторный. Когда-то давно друг вегетарианец подсказал мне смешать тыкву с томатами, и потом все еще приправить карри. Результат потрясающий! Главное, знать несколько правил:
- тыква должна быть вкусной сразу, даже в сыром виде;
- томаты должны быть не кислыми.
Приготовление:
- Очищаем тыкву и нарезаем на произвольные кусочки.
- Сбрызгиваем оливковом маслом, посыпаем солью и запекаем под фольгой в духовке 25 минут при температуре 200 градусов.
- Томаты опускаем в горячую воду на 25 секунд и сразу же кладем в воду со льдом. Благодаря этому у нас легко снимется с них кожица.
- Режем произвольно лук, обжариваем его до легкого румяного цвета на среднем огне.
- Туда же отправляем уже нарезанные томаты и тушим ещё 10–15 минут.
- К этому времени тыква уже готова. Смешиваем ее с готовыми томатами, добавляем немного пасты карри и взбиваем погружным блендером до однородной массы.
- При необходимости можно добавить овощной бульон или просто воды.
- Доводим до вкуса солью и карри. Подаем горячим, поливая тыквенным маслом и посыпая чуть подсушенными тыквенными семечками!
Приятного аппетита!
Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova
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