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Тыквенный суп: рецепт от Владимира Ярославского

23.12.2020

Тыквенный суп  – полезное блюдо, которое можно приготовить без особого труда. Судья «МастерШеф»-10 Владимир Ярославский поделился несколькими секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт тыквенного супа читайте в материале. 

гарбузовий суп

Ингредиенты:

  • печеная тыква  – 600 г
  • репчатый лук – 50 г
  • оливковое масло – 30 г
  • очищенные от кожи томаты – 600 г
  • желтая паста карри – 20 г
  • тыквенные семечки – небольшая горсть
  • тыквенное масло 

Судья «МастерШеф»-10 Владимир Ярославский поделился несколькими секретами приготовления идеального на вкус и цвет тыквенного супа:

Очень часто тыквенный суп слишком сладкий и приторный. Когда-то давно друг вегетарианец подсказал мне смешать тыкву с томатами, и потом все еще приправить карри. Результат потрясающий! Главное, знать несколько правил: 

  • тыква должна быть вкусной сразу, даже в сыром виде;
  • томаты должны быть не кислыми. 

Приготовление:

  1. Очищаем тыкву и нарезаем на произвольные кусочки. 
  2. Сбрызгиваем оливковом маслом, посыпаем солью и запекаем под фольгой в духовке 25 минут при температуре 200 градусов.
  3. Томаты опускаем в горячую воду на 25 секунд и сразу же кладем в воду со льдом. Благодаря этому  у нас легко снимется с них кожица. 
  4. Режем произвольно лук, обжариваем его до легкого румяного цвета на среднем огне.
  5. Туда же отправляем уже нарезанные томаты и тушим ещё 1015 минут. 
  6. К этому времени тыква уже готова. Смешиваем ее с готовыми томатами, добавляем немного пасты карри и взбиваем погружным блендером до однородной массы. 
  7. При необходимости можно добавить овощной бульон или просто воды. 
  8. Доводим до вкуса солью и карри. Подаем горячим, поливая тыквенным маслом и посыпая чуть подсушенными тыквенными семечками! 

Приятного аппетита!

Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

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