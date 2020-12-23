Тыквенный суп – полезное блюдо, которое можно приготовить без особого труда. Судья «МастерШеф»-10 Владимир Ярославский поделился несколькими секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт тыквенного супа читайте в материале.

Ингредиенты:

Судья «МастерШеф»-10 Владимир Ярославский поделился несколькими секретами приготовления идеального на вкус и цвет тыквенного супа:

томаты должны быть не кислыми.

тыква должна быть вкусной сразу, даже в сыром виде;

Очень часто тыквенный суп слишком сладкий и приторный. Когда-то давно друг вегетарианец подсказал мне смешать тыкву с томатами, и потом все еще приправить карри. Результат потрясающий! Главное, знать несколько правил:

Приготовление:

Очищаем тыкву и нарезаем на произвольные кусочки.

Сбрызгиваем оливковом маслом, посыпаем солью и запекаем под фольгой в духовке 25 минут при температуре 200 градусов.

Томаты опускаем в горячую воду на 25 секунд и сразу же кладем в воду со льдом. Благодаря этому у нас легко снимется с них кожица.

Режем произвольно лук, обжариваем его до легкого румяного цвета на среднем огне.

Туда же отправляем уже нарезанные томаты и тушим ещё 10 – 15 минут.

К этому времени тыква уже готова. Смешиваем ее с готовыми томатами, добавляем немного пасты карри и взбиваем погружным блендером до однородной массы.

При необходимости можно добавить овощной бульон или просто воды.