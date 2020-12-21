«МастерШеф»-10: Кто же станет победителем юбилейного сезона «МастерШеф»?
21.12.2020
Уже в эту субботу, 26 декабря, в 19:00 в эфире телеканала СТБ зрители смогут насладиться просмотром сразу двух финальных выпусков 10 сезона кулинарного шоу «МастерШеф». Какие сложные испытания ждут участников напоследок? Подробности ― в материале!
Самые сильные и талантливые кулинары-аматоры 10 сезона получили кители и уже готовы сразиться за заветное звание победителя. Поддержать коллег приедут выбывшие участники, а судьи приготовят конкурсы, которые под силу лишь истинному шефу! Битва будет ожесточенной и без права на ошибку. Кто же станет победителем юбилейного «МастерШеф»?
Video: «МастерШеф»-10: Кто же станет победителем юбилейного сезона «МастерШеф»?
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