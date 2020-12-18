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Салат «Цезарь»: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

18.12.2020

«Цезарь» – всемирно известный и всеми любимый салат. Вариантов его приготовления сейчас существует очень много. Пошаговым рецептом своего варианта салата «Цезарь» поделился победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава). Рецепт приготовления – читайте в материале. 

Салат «Цезарь»

Ингредиенты (на 2 порции):

куриное филе 200250 г

салат айсберг 200250 г

вяленые томаты 50 г

сыр пармезан 20 г

багет белый  (для сухариков) — 1 шт.

базилик (зелёный) 35 г

лук крымский (фиолетовый) 1 шт.(средний размер)

лимон 0,5 шт.

розмарин 1 веточка

чеснок 2 зубчика

вино (белое сухое) 50 г

голубика (заменить можно виноградом киш-миш) 3035г

соль, перец по вкусу

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Ингредиенты для соуса:

яичный желток 2 шт.

оливковое масло 5070 г

французская горчица 2 ч. л.

лимон 0,5 шт.

цедра лимона (с этого же лимона)

консерв.тунец (в масле) 50 г

уксус (виноградный) 1 ч. л.

сыр пармезан 20 г

чеснок 1 зубчик

Приготовление салата:

  1. Разрезаем вдоль филе (так быстрее приготовится).
  2. На разогретую сковороду наливаем оливковое масло, обжариваем наше филе 2 минуты с одной стороны, добавляем розмарин и чеснок, обжариваем с другой стороны 1 минуту. и вливаем вино.
  3. Выпариваем алкоголь 1 минуну, накрываем крышкой и отставляем. Тогда курица у нас получается сочная и ароматная.
  4. На отдельной сковороде сушим сухарики из багета, сбрызгиваем оливковым маслом, приправляем перцем и чесноком.
  5. Салат айсберг рвём произвольно.
  6. Вяленые томаты разрезаем пополам, добавляем лук (нарезанный тонкими кольцами) и листья базилика.
  7. Всё перемешиваем и отставляем.

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Приготовление соуса:

  1. На паровой бане завариваем желтки, постепенно вводим оливковое масло, постоянно помешивая венчиком, чтобы желтки не свернулись. Консистенция должна получиться как сметана 15%.
  2. После чего добавляем тунец (процедить от масла), горчицу, сок лимона, уксус, тертый пармезан, цедру лимона, чеснок, соль, перец.
  3. Берем наш салат, добавляем сухарики, курицу, заправляем соусом, сверху тёртый пармезан и ягоды. 

Приятного аппетита!

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