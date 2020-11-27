Экс-судья «МастерШеф» Татьяна Литвинова рассказала, как готовить идеальный чизкейк «Нью-Йорк». Также Татьяна предложила оригинально украсить десерт свежей голубикой и кандурином — кондитерским золотом.

Ингредиенты:

Ингредиенты для топпинга:

Способ приготовление:

В чаше блендера измельчите печенье, добавьте сахар и растопленное сливочное масло.

Выложите полученную массу в форму 23-24 см, застеленную пергаментом и разровняйте. Поставьте в холодильник на 30 минут.

Если у вас крем чиз, то соедините его с помощью миксера с сахаром и мукой, перемешивая не более двух минут. Если творог — используйте для этого фудпроцессор или блендер с чашей, пока не получите однородную массу без комочков.

Затем в полученную массу, продолжая перемешивать, добавьте яйца по одному. Перемешивайте не более 30 секунд. Затем добавьте отдельно взбитые сливки и ваниль с цедрой. Соедините лопаткой до однородности.

Достаньте нижний корж из холодильника и вылейте сырную массу сверху. Слегка постучите формой по поверхности стола вверх-вниз, но не из стороны в сторону.

Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут, затем уменьшите температуру до 120 градусов и выпекайте еще 60-90 минут.

Сметану, сахар и ваниль соедините и вылейте на приготовленный и горячий чизкейк. Поставьте в духовку еще на 15 минут.

После того как достанете из духовки, проведите тыльной стороной ножа между формой и чизкейком, доходя до дна формы. Так после остывания он не потрескается по краям, а сохранит идеальную форму сверху.