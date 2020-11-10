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Паштет из куриной печени: рецепт от Владимира Ярославского

10.11.2020

Паштет – идеальная закуска. Своим рецептом простого, но очень вкусного паштета из куриной печени поделился судья  «МастерШеф»-10 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт паштета читайте в  материале.

Паштет из куриной печени

Ингредиенты:

  • почищенная печенка – 500 г 
  • лук репчатый – 300 г
  • морковь – 270 г
  • стебель сельдерея – 75 г
  • масло для жарки – 40 г
  • мед – 30 г 
  • соль, чёрный и душистый перцы, тимьян 
  • сливочное масло – 200 г 

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Приготовление:

  1. Овощи режем произвольно, примерно кубиками 1.5 на 1.5 см (мирпуа называется). 
  2. Разогреваем сковороду с толстым дном, наливаем масло для жарки и обжариваем на нем сначала морковь, пока не станет румяной, затем добавляем лук и также обжариваем его до румяности часто помешивать не нужно.
  3. К концу жарки добавляем сельдерей и уже потом только печенку (ее не нужно резать вообще).
  4. Опять обжариваем до румяности, солим и перчим, накрываем крышкой.
  5. На минут 10 потушить огонь и помешивать. 
  6. Затем нужно избавиться от лишнего сока. Открываем крышку и на медленном огне дотушиваем еще 57 минут. 
  7. Оставляем, охлаждаем и, пока теплое, можно добавить мед.
  8. Перекручиваем трижды на мясорубке с мелкой сеткой, уже с добавлением нарезанного сливочного масла! Это делается для очень крестовой текстуры. 

Паштет не тяжелый, нежный и шелковистый в текстуре, не обветривается! При желании вы можете добавлять немного коньяка при приготовлении или разные травы! 

Приятного аппетита!

Источник: Instagram yaroslavskyi_vova

 

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