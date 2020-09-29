Домашняя паста: рецепт от Ольги Мартыновской
29.09.2020
Что приготовить детям на ужин? С этим вопросом ежедневно сталкивается судья шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская. По ее словам, дочь Веруня просто обожает домашнюю пасту! Но как правильно и вкусно приготовить спагетти для детей? Читайте прямо сейчас!
Ингредиенты:
- пшеничная мука ― 1 кг
- холодная вода ― 1 ст. л.
- яйцо ― 1 шт.
- яичные желтки ― 28 шт. (их мы добавляем до тех пор, пока общий вес всех составляющих достигнет 1600 г).
Способ приготовления:
- Очень важный момент ― совместить все ингредиенты и начать смешивать на высоких оборотах в кухонной машине!
- Не надо добавлять ни соль, ни оливковое масло. Раскатывать нужно тоненько, нарезать тесто и сразу отправлять в морозилку.
- Обязательно готовьте пасту из домашних яиц ― они сделают тесто солнечным, и непременно готовьте с детьми ― они сделают блюдо с любовью!
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