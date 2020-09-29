Домашняя паста: рецепт от Ольги Мартыновской

Что приготовить детям на ужин? С этим вопросом ежедневно сталкивается судья шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская. По ее словам, дочь Веруня просто обожает домашнюю пасту! Но как правильно и вкусно приготовить спагетти для детей? Читайте прямо сейчас!

Ингредиенты:

пшеничная мука ― 1 кг

холодная вода ― 1 ст. л.

яйцо ― 1 шт.

яичные желтки ― 28 шт. (их мы добавляем до тех пор, пока общий вес всех составляющих достигнет 1600 г).

Способ приготовления:

Очень важный момент ― совместить все ингредиенты и начать смешивать на высоких оборотах в кухонной машине! Не надо добавлять ни соль, ни оливковое масло. Раскатывать нужно тоненько, нарезать тесто и сразу отправлять в морозилку. Обязательно готовьте пасту из домашних яиц ― они сделают тесто солнечным, и непременно готовьте с детьми ― они сделают блюдо с любовью!

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