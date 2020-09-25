Салат «Цезарь»: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
«Цезарь» – всемирно известный и всеми любимый салат. Вариантов его приготовления сейчас существует очень много. Пошаговым рецептом своего варианта салата «Цезарь» поделился победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава). Рецепт приготовления – читайте в материале.
Ингредиенты (на 2 порции):
куриное филе — 200—250 г
салат айсберг — 200—250 г
вяленые томаты — 50 г
сыр пармезан — 20 г
багет белый (для сухариков) — 1 шт.
базилик (зелёный) — 35 г
лук крымский (фиолетовый) — 1 шт.(средний размер)
лимон — 0,5 шт.
розмарин — 1 веточка
чеснок — 2 зубчика
вино (белое сухое) — 50 г
голубика (заменить можно виноградом киш-миш) — 30—35г
соль, перец по вкусу
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Ингредиенты для соуса: ⠀
яичный желток — 2 шт.
оливковое масло — 50—70 г
французская горчица — 2 ч. л.
лимон — 0,5 шт.
цедра лимона (с этого же лимона)
консерв.тунец (в масле) — 50 г
уксус (виноградный) — 1 ч. л.
сыр пармезан — 20 г
чеснок — 1 зубчик
Приготовление салата:
- Разрезаем вдоль филе (так быстрее приготовится).
- На разогретую сковороду наливаем оливковое масло, обжариваем наше филе 2 минуты с одной стороны, добавляем розмарин и чеснок, обжариваем с другой стороны 1 минуту. и вливаем вино.
- Выпариваем алкоголь 1 минуну, накрываем крышкой и отставляем. Тогда курица у нас получается сочная и ароматная.
- На отдельной сковороде сушим сухарики из багета, сбрызгиваем оливковым маслом, приправляем перцем и чесноком.
- Салат айсберг рвём произвольно.
- Вяленые томаты разрезаем пополам, добавляем лук (нарезанный тонкими кольцами) и листья базилика.
- Всё перемешиваем и отставляем.
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Приготовление соуса:
- На паровой бане завариваем желтки, постепенно вводим оливковое масло, постоянно помешивая венчиком, чтобы желтки не свернулись. Консистенция должна получиться как сметана 15%.
- После чего добавляем тунец (процедить от масла), горчицу, сок лимона, уксус, тертый пармезан, цедру лимона, чеснок, соль, перец.
- Берем наш салат, добавляем сухарики, курицу, заправляем соусом, сверху тёртый пармезан и ягоды.
Приятного аппетита!