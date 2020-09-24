Аджика: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
24.09.2020
Аджика — это острая приправа в виде пастообразной массы. Своим рецептом поделился победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский. Пошаговый рецепт аджики читайте в материале.
Ингредиенты:
- помидоры — 2 кг
- перец болгарский красный — 0,6 кг
- свежий горький красный перец — 3 шт.
- яблоко— 2 шт.
- имбирь сухой — 2 ч. л.
- сахар — 3 ст. л.
- уксус — 20 мл
- чеснок — 150 г
- сок лимона — 1 шт.
- базилик свежий — 70 г
- хрен готовый — 2 ст. л.
- оливковое масло — 50 мл
- соль, перец черный — по вкусу
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Приготовление:
- Чистим овощи, перекручиваем на мясорубке.
- Добавляем сухие специи, хрен, сок лимона, уксус и оливковое масло. Солим и перчим.
- Ставим на медленный огонь и доводим до кипения. Выпариваем около 30—40 мин.
Можно употреблять аджику в сыром виде: настоять около 2 часов и добавить мелко рубленый базилик.
Приятного аппетита!
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