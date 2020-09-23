Клубнично-яблочный зефир: рецепт от Екатерины Песковой
23.09.2020
Зефир не только вкусный, но и полезный, так как готовится с использованием фруктов и ягод. Своим рецептом приготовления клубнично-яблочного зефира поделилась финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова. Пошаговый рецепт читайте в материале.
Ингредиенты:
- сахарная пудра – 250 г
- яичный белок – 1 шт.
- клубничное пюре – 125 г
- яблочное пюре – 125 г
- сахар – 440 г
- вода – 150 мл
- агар-агар – 8 г
Приготовление:
- Чистим яблоки от кожуры и сердцевины. Запекаем их в духовке или микроволновке.
- Пробиваем массу блендером до образования однородного пюре. Процеживаем пюре через сито и отвешиваем 125 г. Если яблочное пюре получилось слишком жидким, его можно уварить, чтобы лишняя жидкость ушла.
- Готовим клубничное пюре. Свежую или замороженную клубнику пробиваем блендером. Потом через сито процеживаем массу, чтобы избавиться от косточек. Поскольку пюре получается жидким, его нужно немного уварить в сотейнике. Буквально 5–10 минут подержать на слабом огне и помешивать, пока пюре не загустеет.
- В чашу комбайна насыпаем просеянную сахарную пудру. Добавляем клубничное и яблочное пюре. Немного перемешиваем массу на медленной скорости и потом добавляем яичный белок. Взбиваем ингредиенты до плотных пиков.
- Воду и агар-агар ставим на огонь и доводим до кипения. Это позволит убедиться в том, что агар-агар сработал. Потом сразу всыпаем весь сахар. Чтобы ничего не прилипало ко дну, сироп постоянно помешиваем и доводим до температуры 110 градусов.
- Снимаем сироп с огня и ждем, когда он немного остынет и пропадут первые большие пузыри. После его можно добавлять в нашу клубнично-яблочную массу. Важно лить сироп маленькой струйкой по стенке чаши, скорость миксера – средняя. Перемешиваем все ингредиенты до однородной консистенции.
- Агар-агар стабилизируется при комнатной температуре. Поэтому пока зефир еще теплый (38–40 градусов), его нужно отсадить – переложить в кондитерский мешок и сформировать зефирки на пергаменте или силиконовом коврике.
- Оставляем зефир при комнатной температуре и ждем 12 часов. Присыпаем зефир сахарной пудрой, аккуратно отклеиваем половинки от коврика и склеиваем две штучки похожего размера. Полученные зефирки снова слегка притрушиваем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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