Зефир не только вкусный, но и полезный, так как готовится с использованием фруктов и ягод. Своим рецептом приготовления клубнично-яблочного зефира поделилась финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова. Пошаговый рецепт читайте в материале.

Ингредиенты:

Приготовление:

Чистим яблоки от кожуры и сердцевины. Запекаем их в духовке или микроволновке.

Пробиваем массу блендером до образования однородного пюре. Процеживаем пюре через сито и отвешиваем 125 г. Если яблочное пюре получилось слишком жидким, его можно уварить, чтобы лишняя жидкость ушла.

Готовим клубничное пюре. Свежую или замороженную клубнику пробиваем блендером. Потом через сито процеживаем массу, чтобы избавиться от косточек. Поскольку пюре получается жидким, его нужно немного уварить в сотейнике. Буквально 5–10 минут подержать на слабом огне и помешивать, пока пюре не загустеет.

В чашу комбайна насыпаем просеянную сахарную пудру. Добавляем клубничное и яблочное пюре. Немного перемешиваем массу на медленной скорости и потом добавляем яичный белок. Взбиваем ингредиенты до плотных пиков.

Воду и агар-агар ставим на огонь и доводим до кипения. Это позволит убедиться в том, что агар-агар сработал. Потом сразу всыпаем весь сахар. Чтобы ничего не прилипало ко дну, сироп постоянно помешиваем и доводим до температуры 110 градусов.

Снимаем сироп с огня и ждем, когда он немного остынет и пропадут первые большие пузыри. После его можно добавлять в нашу клубнично-яблочную массу. Важно лить сироп маленькой струйкой по стенке чаши, скорость миксера – средняя. Перемешиваем все ингредиенты до однородной консистенции.

Агар-агар стабилизируется при комнатной температуре. Поэтому пока зефир еще теплый (38–40 градусов), его нужно отсадить – переложить в кондитерский мешок и сформировать зефирки на пергаменте или силиконовом коврике.