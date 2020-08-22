Паштет из куриной печени: рецепт от Владимира Ярославского
22.08.2020
Паштет – идеальная закуска. Своим рецептом простого, но очень вкусного паштета из куриной печени поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-2 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт паштета читайте в материале.
Ингредиенты:
- почищенная печенка – 500 г
- лук репчатый – 300 г
- морковь – 270 г
- стебель сельдерея – 75 г
- масло для жарки – 40 г
- мед – 30 г
- соль, чёрный и душистый перцы, тимьян
- сливочное масло – 200 г
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Приготовление:
- Овощи режем произвольно, примерно кубиками 1.5 на 1.5 см (мирпуа называется).
- Разогреваем сковороду с толстым дном, наливаем масло для жарки и обжариваем на нем сначала морковь, пока не станет румяной, затем добавляем лук и также обжариваем его до румяности – часто помешивать не нужно.
- К концу жарки добавляем сельдерей и уже потом только печенку (ее не нужно резать вообще).
- Опять обжариваем до румяности, солим и перчим, накрываем крышкой.
- На минут 10 потушить огонь и помешивать.
- Затем нужно избавиться от лишнего сока. Открываем крышку и на медленном огне дотушиваем еще 5–7 минут.
- Оставляем, охлаждаем и, пока теплое, можно добавить мед.
- Перекручиваем трижды на мясорубке с мелкой сеткой, уже с добавлением нарезанного сливочного масла! Это делается для очень крестовой текстуры.
Паштет не тяжелый, нежный и шелковистый в текстуре, не обветривается! При желании вы можете добавлять немного коньяка при приготовлении или разные травы!
Приятного аппетита!
Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova
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