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Паста с соусом болоньезе: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

21.08.2020

Паста болоньезе — не единственный вариант применения знаменитого соуса. Им же прослаивают, например, лазанью, дополняя нежным бешамелем. Своим рецептом поделился победитель  «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава). Как приготовить пасту с соусом болоньезе? Пошаговый рецепт приготовления пасты с соусом болоньезе, вяленой клюквой, орехом, греческим йогуртом и пармезаном читайте в материале. 

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Ингредиенты: 

  • паста (спагетти) – 400 г
  • вяленая клюква – 20 г
  • орех (пекан) – 30 г
  • сыр (пармезан) – 20 г
  • фарш (телятина) – 500 г
  • лук – 1 шт. (средний)
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • базилик (сухой) – 1 ч. л.
  • орегано (сухой) – 1 ч. л.
  • чили (сухой) – 0.5 ч. л.
  • томатная паста – 1 ст. л.
  • томаты (пилати) – 300–400 г (можно заменить на томатный сок)
  • оливковое масло – 50 мл
  • соль, свежемолотый перец по вкусу

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Приготовление:

  1. Готовим соус. На сковороде обжариваем измельченные лук и морковь 3 минуты.
  2. Добавляем рубленный чеснок. Затем выкладываем фарш, перемешиваем вилкой, чтобы был однородный, и обжариваем еще 5 минут.
  3. После добавляем томатную пасту, сок пилати, базилик, орегано, чили, перчим и выпариваем.
  4. Когда соус закипит, уменьшаем огонь и готовим под крышкой 10–15 минут.
  5. Пока соус готовится, отвариваем пасту. В подсоленную кипящую воду опускаем спагетти, не разламывая, и варим 7–8 минут.
  6. Готовую пасту выкладываем в сковороду с соусом, хорошо перемешиваем, чтобы паста впитала все ароматы соуса.
  7. Выкладываем на тарелку, посыпаем вяленой клюквой, орешками, добавляем 3–4 ложки йогурта и посыпаем пармезаном.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – pava_vb

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