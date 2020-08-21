Паста болоньезе — не единственный вариант применения знаменитого соуса. Им же прослаивают, например, лазанью, дополняя нежным бешамелем. Своим рецептом поделился победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский (Пава). Как приготовить пасту с соусом болоньезе? Пошаговый рецепт приготовления пасты с соусом болоньезе, вяленой клюквой, орехом, греческим йогуртом и пармезаном читайте в материале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ингредиенты:

паста (спагетти) – 400 г

вяленая клюква – 20 г

орех (пекан) – 30 г

сыр (пармезан) – 20 г

фарш (телятина) – 500 г

лук – 1 шт. (средний)

морковь – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

базилик (сухой) – 1 ч. л.

орегано (сухой) – 1 ч. л.

чили (сухой) – 0.5 ч. л.

томатная паста – 1 ст. л.

томаты (пилати) – 300–400 г (можно заменить на томатный сок)

оливковое масло – 50 мл

соль, свежемолотый перец по вкусу

Больше по теме: Скумбрия с кремом из зеленого горошка от Ивана Милановича

Приготовление:

Готовим соус. На сковороде обжариваем измельченные лук и морковь 3 минуты. Добавляем рубленный чеснок. Затем выкладываем фарш, перемешиваем вилкой, чтобы был однородный, и обжариваем еще 5 минут. После добавляем томатную пасту, сок пилати, базилик, орегано, чили, перчим и выпариваем. Когда соус закипит, уменьшаем огонь и готовим под крышкой 10–15 минут. Пока соус готовится, отвариваем пасту. В подсоленную кипящую воду опускаем спагетти, не разламывая, и варим 7–8 минут. Готовую пасту выкладываем в сковороду с соусом, хорошо перемешиваем, чтобы паста впитала все ароматы соуса. Выкладываем на тарелку, посыпаем вяленой клюквой, орешками, добавляем 3–4 ложки йогурта и посыпаем пармезаном.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – pava_vb

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.