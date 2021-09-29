Уже зовсім скоро поціновувачі костюмованої драми матимуть змогу побачити продовження непростої життєвої історії Катерини Вербицької. У серіалі Кріпосна. Жадана любов крім знайомих нам персонажів, з’являться й нові, один із них – польський шляхтич, князь Стефан. Статний чоловік стане головним героєм драми та змагатиметься за серце Катерини. Проте чи вдасться йому завоювати увагу Катерини Вербицької? Дивіться онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон скоро на СТБ.

Video: Трейлер – Кріпосна. Жадана любов 3 сезон. Дивіться з 1 листопада на СТБ

Вийшов перший трейлер нового сезону костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов. Не пропустіть новий сезон серіалу Кріпосна. Жадана любов вже цієї осені на СТБ