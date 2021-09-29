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Трейлер – Кріпосна. Жадана любов 3 сезон. Смотрите с 1 ноября на СТБ

29.09.2021

Уже совсем скоро ценители костюмированной драмы смогут увидеть продолжение непростой жизненной истории Екатерины Вербицкой. В сериале Кріпосна. Жадана любов кроме знакомых нам персонажей появятся и новые, один из них – польский шляхтич, князь Стефан. Статный мужчина станет главным героем драмы и будет бороться за сердце Екатерины. Однако удастся ли ему завоевать внимание Екатерины Вербицкой? Смотрите онлайн Кріпосна. Жадана любов 3 сезон скоро на СТБ.

Video: Трейлер – Кріпосна. Жадана любов 3 сезон. Смотрите с 1 ноября на СТБ


Вышел первый трейлер нового сезона костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов. Не пропустите новый сезон сериала Кріпосна. Жадана любов уже этой осенью на СТБ

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