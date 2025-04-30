«Кохання та полум’я»: Катя Кузнєцова про зйомки в Бородянці

«Кохання та полум’я»: акторка Катя Кузнєцова про зйомки в Бородянці, справжніх героїв та екранну любов з Тарасом Цимбалюком

Серіал «Кохання та полум’я», що вже встиг зібрати сотні відгуків від глядачів СТБ, — не просто мелодрама. Це історія про силу, вірність, мужність і любов, яка народжується навіть серед вогню. Ми поспілкувалися з Катею Кузнєцовою, яка зіграла одну з головних ролей у стрічці, і дізналися, як створювався цей серіал, кого вона грає та чому досі зберігає фото справжніх рятувальників у телефоні.

— Як ви отримали роль майора ДСНС у серіалі «Кохання та полум’я»? Чи одразу погодилися, коли надійшла пропозиція?

Мені здається, я цю роль собі просто «намріяла». Тема рятувальників почала з’являтися в моєму житті з дивною регулярністю. То знайома розповідає про свого чоловіка-надзвичайника, то подруга зізнається, що її родич працює в ДСНС. Я навіть почала зберігати фото рятувальників у телефоні — настільки мене захопила ця естетика сили та відваги.

А потім мені подзвонили з пропозицією пройти кастинг у проєкт. І я одразу зрозуміла — хочу бути частиною цієї історії.

— Ви не надто любите кастинги, але все ж вирішили піти на проби. Що стало вирішальним аргументом?

Я не люблю самопроби, тому запитала, чи можна побачитися з командою серіалу. Приїхала на зустріч і вийшла звідти з повним розумінням, що дуже хочу грати в проєкті. Потім були парні проби — я грала з шістьма потенційними партнерами. Серед них — Тарас Цимбалюк. У червні мені повідомили, що мене затвердили. А в серпні вже стартували зйомки.

— Знаю, що ви особисто відвідали пожежну частину перед зйомками. Що саме ви хотіли там побачити або відчути?

Мені хотілося глибше зануритися в цю реальність. Я поїхала до найбільшої пожежно-рятувальної частини в Європі, до речі! Побачила все зсередини, познайомилась із рятувальниками, відчула їхню енергію. Це сильно змінило моє сприйняття ролі.

— Ви зіграли Катерину Коваль — жінку, яка командує і водночас мріє про родинне щастя. Розкажіть про неї більше.

Катерина — майор цивільного захисту. Її виховав батько-генерал, тому з дитинства вона — дуже доросла і зібрана. Вона амбітна, іноді різка, і повністю віддана роботі. Її кар’єра — це виклик і доказ того, що жінка в погонах може залишатися жінкою.

Я хотіла показати, що офіцер ДСНС може бути доглянутою, красивою, але водночас сильною і рішучою. І що в неї теж є бажання кохати, бути коханою — як у будь-якої з нас.

— У Катерини роман із героєм Тараса Цимбалюка. Як вам працювалося разом?

Ми з Тарасом увесь час на майданчику сміялися. Він постійно бурчить, що його дарма називають секс-символом, але… що є — то є! (усміхається) Та для мене він — партнер, і я вдячна, що наша співпраця була легкою. Коли складно — гумор рятує все. Було відчуття, ніби ми знайомі сто років.

— Чула, ви дуже потоваришували з ДСНСниками. Це правда?

Абсолютно! У перервах між зйомками я буквально «зависала» з ними. Говорили про все, фотографувалися — у мене повно кадрів у Instagram. Один із них, уявіть, працює в службі вже 36 років — починав як водій. Це просто фантастичні люди. І в них ще й шикарне почуття гумору!

— Над чим ще працювали під час зйомок, крім акторської гри?

Над правдою. У нас на майданчику постійно були консультанти з ДСНС — ми мали змогу ставити питання, уточнювати кожен рух. До того ж ми знімали в реальних локаціях — зруйнованих квартирах у Бородянці, де рятували людей. Одна з серій відтворює реальну історію. Це дуже потужний досвід — як для глядача, так і для нас.

— Ви згадували, що режисер Віталій Кукса зробив серіал як кіно. Яким був процес?

Віталік — неймовірний. Він документаліст, дуже візуальний, відчуває драму. Знімати було складно: вибухи, піротехніка, пожежі. Але він усе тримав під контролем і створив справжнє кіно.

— А ще кажуть, ви добре розбираєтесь у музиці ?

Так! У мене велика колекція платівок. З дитинства слухала Simply Red, Джорджа Майкла, Елтона Джона. Я не терплю попсу — музика для мене має бути мистецтвом. Зараз рятує Spotify: обираєш — і живеш у своєму саундтреку.

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