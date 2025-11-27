Проєкти
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 84 серія від 27.11.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 84 серія від 27.11.2025. Серіал К.О.Д. 84 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
К.О.Д Серія 84 К.О.Д. 2025 84 серія від 27.11.2025 дивитись онлайн
Серія 84 | 27.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 84 від 27.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, що допоможе детективам зупинити маніяка.

Слідчі починають розслідування відразу декількох безжальних убивств. Трьох жінок закрили в герметичних боксах, де вони задихнулись. Все вказує на те, що це робота серійного маніяка.

Детективний серіал К.О.Д. показує, як слідчі встановлюють особи всіх трьох жертв. Однак у цих жінок немає нічого спільного, принаймні на перший погляд. Незабаром криміналісти з’ясовують, що дві жертви були в одному парку майже в один час. Це дозволяє детективам викрити торговицю наркотиками, однак не допомагає в розслідуванні вбивств. Що ж змушує маніяка забирати людські життя? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 84 від 27.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

