Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 84 серія від 27.11.2025
Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 84 від 27.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, що допоможе детективам зупинити маніяка.
Слідчі починають розслідування відразу декількох безжальних убивств. Трьох жінок закрили в герметичних боксах, де вони задихнулись. Все вказує на те, що це робота серійного маніяка.
Детективний серіал К.О.Д. показує, як слідчі встановлюють особи всіх трьох жертв. Однак у цих жінок немає нічого спільного, принаймні на перший погляд. Незабаром криміналісти з’ясовують, що дві жертви були в одному парку майже в один час. Це дозволяє детективам викрити торговицю наркотиками, однак не допомагає в розслідуванні вбивств. Що ж змушує маніяка забирати людські життя? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 84 від 27.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.
Дивитись К.О.Д.
Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025