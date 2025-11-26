К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 82 серія від 26.11.2025

Серія 82 | 26.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 82 від 26.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, яку небезпеку несуть таємні захоплення.

Слідчі розслідують вбивство Марини Цимбалюк. Успішну бізнес-леді вбили одним точним ударом, а потім її тіло перенесли в сміттєвий бак. Хто й чому забрав життя Марини? Покаже детективний серіал К.О.Д.

На тілі Марини судмедекспертка виявляє дуже багато синців. Спершу Віра припускає, що Цимбалюк стала жертвою домашнього насилля. Однак потім з’ясовується, що Марина мала дуже специфічні вподобання в ліжку. Проте жодного натяку на стосунки з кимось експертам не вдалося знайти. Хто ж цей таємничий коханець Марини? І чи причетний він до її вбивства? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 82 від 26.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

