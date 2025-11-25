Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 80 серія від 25.11.2025
Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 80 від 25.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, хто бажав смерті успішному бізнесмену.
Тіло Станіслава Бабіна знаходить його покоївка. Хтось розправився із чоловіком прямо в його кабінеті, встромивши йому в око ручку. Однак оперативники з’ясовують, що Бабін досі живий, хоча й перебуває у важкій комі.
Детективний серіал К.О.Д. покаже, як з’ясовується, що з кабінету бізнесмена зникли дорогоцінні предмети його колекції. Під підозру слідства потрапляє друг Станіслава Сергій Партяк, який також був колекціонером. Він один із небагатьох, з ким оперативникам не вдалося зв’язатися. Що ж приховує Партяк? І чи пов’язаний він з убивством Бабіна? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 80 від 25.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.
