К.О.Д

К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 80 серія від 25.11.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 80 серія від 25.11.2025.
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 80 серія від 25.11.2025
К.О.Д Серія 80 К.О.Д. 2025 80 серія від 25.11.2025 дивитись онлайн
Серія 80 | 25.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 80 від 25.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, хто бажав смерті успішному бізнесмену.

Тіло Станіслава Бабіна знаходить його покоївка. Хтось розправився із чоловіком прямо в його кабінеті, встромивши йому в око ручку. Однак оперативники з’ясовують, що Бабін досі живий, хоча й перебуває у важкій комі.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як з’ясовується, що з кабінету бізнесмена зникли дорогоцінні предмети його колекції. Під підозру слідства потрапляє друг Станіслава Сергій Партяк, який також був колекціонером. Він один із небагатьох, з ким оперативникам не вдалося зв’язатися. Що ж приховує Партяк? І чи пов’язаний він з убивством Бабіна? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 80 від 25.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Дивитись К.О.Д.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 79 серія

