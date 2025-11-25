Проєкти
К.О.Д

К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 79 серія від 25.11.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 79 серія від 25.11.2025. Серіал К.О.Д. 79 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 79 серія від 25.11.2025
К.О.Д Серія 79 К.О.Д. 2025 79 серія від 25.11.2025 дивитись онлайн
Серія 79 | 25.11.2025 | 2025

Навіть щасливчики помирають – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 79 від 25.11.2025 на сайті СТБ.

Сусіда експертки Альбіни Панчук вбито. Антона Левченка спершу вдарили по голові, а потім ввели йому препарат, який викликає гостру ішемію серця. У хлопця не залишилося шансу на порятунок.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як під підозрою слідства опинився колега Антона Вадим Куцик. Чоловіки претендували на одну посаду і саме перед смертю Левченка дуже посварилися. Всі колеги переконані, що саме Куцик міг піти на вбивство. І як доказ цьому, в день смерті Антона Вадим не вийшов на роботу. Та чи справді посада варта людського життя? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 79 від 25.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

