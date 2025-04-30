Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 5 серія від 30.04.2025
Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 5 від 30.04.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, що стало мотивом для вбивства невинної пенсіонерки.
Аліна Шацька викладала вокал вдома. Коли ж її учень Олег прийшов на заняття, він побачив страшну картину – пенсіонерка бездиханно лежала на фортепіано. Хто й чому вбив Шацьку? Покаже серіал К.О.Д.
Сусід розповів слідчим, що напередодні смерті Шацька сварилась зі своєю донькою Римою. Виявилось, що жінка хотіла продати дорогоцінну колекцію платівок матері, щоб погасити борги у бізнесі. Однак оперативники не знайшли колекції на місці злочину. Невже вбивця забрав життя пенсіонерки, щоб викрасти платівки? Дивіться в детективі К.О.Д. 2025 серія 5 від 30.04.2025 на сайті СТБ.
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