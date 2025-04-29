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Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 4 серія від 29.04.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 4 серія від 29.04.2025. Серіал К.О.Д. 4 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 4 | 29.04.2025 | 2025

Жорстокість у відповідь на жорстокість – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 4 від 29.04.2025 на сайті СТБ.

Дачники виявили в багажнику своєї автівки тіло дівчинки. Вони вирішили, що вона мертва, проте насправді підліток була в комі. Детективи терміново направили її до лікарні й спробували встановити особу, однак марно.

Серіал К.О.Д. покаже що біля дівчинки у багажнику були гроші. Завдяки камерам спостереження в банку експерти дізналися, що їхнім власником є перекупник автівок Дмитро Гурій. Оперативники вирушили до його дому, де знайшли Гурія вбитим. Що пов’язує перекупника й невідому дівчинку? Чи вдасться слідчим розкрити цю заплутану справу? Дивіться в детективі К.О.Д. 2025 серія 4 від 29.04.2025 на сайті СТБ.

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