К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 3 серія від 29.04.2025

Серія 3 | 29.04.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 3 від 29.04.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, що пов’язує розслідування детективів зі справою двадцятирічної давності.

У квартирі знаходять тіло Людмили Крастіної. Жінка працювала адвокаткою, тож ймовірно вбивство пов’язане з її професійною діяльністю. В адвокатській конторі слідчі виходять на першу підозрювану, яка погрожувала Крастіній. Серіал К.О.Д. покаже, що Аліса Мелень нещодавно вийшла на волю. Людмила була її адвокаткою, але не змогла захистити в суді, тож Аліса втратила сина й житло. Чи могла Мелень в усьому звинуватити свою захисницю? І яка небезпека чекає на підполковника Шаблія під час розслідування? Дивіться в детективі К.О.Д. 2025 серія 3 від 29.04.2025 на сайті СТБ.

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