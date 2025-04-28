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Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 2 серія від 28.04.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 2 серія від 28.04.2025. Серіал К.О.Д. 2 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 2 | 28.04.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 2 від 28.04.2025 на сайті СТБ та не пропустіть принципове розслідування для Берізки.

Керівниця відділу якості косметичної компанії помирає під час святкування Міжнародного жіночого дня. Жанна Троян втратила життя від анафілактичного шоку, який спричинила штучно виведена речовина, на яку вона мала алергію. Незадовго до загибелі вона зв’язувалась із Берізкою, адже вважала, що за нею хтось стежить.

Серіал К.О.Д. покаже, як Берізка намагається знайти вбивцю старої подруги. Жанна була посмертною доноркою, тож усі, хто претендує на її органи, мали мотив. Та чи справді хтось із безнадійно хворих людей міг вбити Жанну? Дивіться в детективі К.О.Д. 2025 серія 2 від 28.04.2025 на сайті СТБ.

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