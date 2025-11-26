К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 82 серия от 26.11.2025

Серия 82 | 26.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 82 от 26.11.2025 на сайте СТБ и узнайте, какую опасность несут тайные увлечения.

Следователи расследуют убийство Марины Цимбалюк. Успешную бизнес-леди убили одним точным ударом, а затем ее тело перенесли в мусорный бак. Кто и почему лишил Марину жизни? Покажет детективный сериал К.О.Д.

На теле Марины судмедэксперт обнаруживает очень много синяков. Сначала Вера предполагает, что Цимбалюк стала жертвой домашнего насилия. Однако потом выясняется, что Марина имела очень специфические предпочтения в постели. Но ни одного намека на отношения с кем-либо экспертам найти не удалось. Кто же этот таинственный любовник Марины? И причастен ли он к ее убийству? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 82 от 26.11.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

