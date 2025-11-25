К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 80 серия от 25.11.2025

Серия 80 | 25.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 80 от 25.11.2025 на сайте СТБ и узнайте, кто желал смерти успешному бизнесмену.

Тело Станислава Бабина находит его горничная. Кто-то расправился с мужчиной прямо в его кабинете, воткнув ему в глаз ручку. Однако оперативники выясняют, что Бабин до сих пор жив, хотя и находится в тяжелой коме.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как выясняется, что из кабинета бизнесмена исчезли драгоценные предметы его коллекции. Под подозрение следствия попадает друг Станислава Сергей Партяк, который также был коллекционером. Он один из немногих, с кем оперативникам не удалось связаться. Что же скрывает Партяк? И связан ли он с убийством Бабина? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 80 от 25.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

