К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 79 серия от 25.11.2025

Серия 79 | 25.11.2025 | 2025

Сосед эксперта Альбины Панчук убит. Антона Левченко сначала ударили по голове, а затем ввели ему препарат, вызывающий острую ишемию сердца. У парня не осталось шансов на спасение.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как под подозрение следствия попал коллега Антона Вадим Куцик. Мужчины претендовали на одну должность и именно перед смертью Левченко очень сильно поссорились. Все коллеги убеждены, что именно Куцик мог пойти на убийство. И как доказательство этому, в день смерти Антона Вадим не вышел на работу. Но действительно ли должность стоит человеческой жизни? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 79 от 25.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

