К.О.Д

К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 79 серия от 25.11.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 79 серия от 25.11.2025. Сериал К.О.Д. 79 серия 2025 смотреть онлайн - на сайте СТБ
К.О.Д. 2025 80 серия от 25.11.2025 смотреть онлайн

К.О.Д. 2025 78 серия от 24.11.2025 смотреть онлайн

К.О.Д. 2025 77 серия от 24.11.2025 смотреть онлайн

К.О.Д. 2025 76 серия от 20.11.2025 смотреть онлайн
К.О.Д Серия 79 К.О.Д. 2025 79 серия от 25.11.2025 смотреть онлайн
Серия 79 | 25.11.2025 | 2025

Даже счастливчики умирают – смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 79 от 25.11.2025 на сайте СТБ.

Сосед эксперта Альбины Панчук убит. Антона Левченко сначала ударили по голове, а затем ввели ему препарат, вызывающий острую ишемию сердца. У парня не осталось шансов на спасение.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как под подозрение следствия попал коллега Антона Вадим Куцик. Мужчины претендовали на одну должность и именно перед смертью Левченко очень сильно поссорились. Все коллеги убеждены, что именно Куцик мог пойти на убийство. И как доказательство этому, в день смерти Антона Вадим не вышел на работу. Но действительно ли должность стоит человеческой жизни? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 79 от 25.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

