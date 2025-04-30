К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 6 серия от 30.04.2025

Серия 6 | 30.04.2025 | 2025

Узнайте, как убийце почти удалось запутать следствие, – смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 6 от 30.04.2025 на сайте СТБ.

Владимир Драч нашел свою жену Инну убитой. Рядом с женщиной сидел художник и по совместительству ее любовник Алексей Коваленко. Неужели Владимир застал убийцу на месте преступления? Покажет сериал К.О.Д.

Эксперты выяснили, что родители Алексея погибли в аварии несколько лет назад, а виновника преступления так и не нашли. Альбине удалось найти информацию, которая указывает на то, что именно Инна сидела в тот роковой день за рулем. Неужели Алексей не просто так начал отношения с замужней женщиной? Какие еще тайны семьи Драчей раскроет следствие? Смотрите в детективе К.О.Д. 2025 серия 6 от 30.04.2025 на сайте СТБ.

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