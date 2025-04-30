Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 5 серия от 30.04.2025
Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 5 от 30.04.2025 на сайте СТБ и узнайте, что стало мотивом для убийства невинной пенсионерки.
Алина Шацкая преподавала вокал дома. Когда же ее ученик Олег пришел на занятия, он увидел страшную картину – пенсионерка бездыханно лежала на фортепиано. Кто и почему убил Шацкую? Покажет сериал К.О.Д.
Сосед рассказал следователям, что накануне смерти Шацкая ссорилась со своей дочерью Риммой. Оказалось, что женщина хотела продать драгоценную коллекцию пластинок матери, чтобы погасить долги в бизнесе. Однако оперативники не нашли коллекции на месте преступления. Неужели убийца забрал жизнь пенсионерки, чтобы похитить пластинки? Смотрите в детективе К.О.Д. 2025 серия 5 от 30.04.2025 на сайте СТБ.
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