Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 4 серия от 29.04.2025
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Дачники обнаружили в багажнике своей машины тело девочки. Они решили, что она мертва, однако на самом деле подросток была в коме. Детективы срочно направили ее в больницу и попытались установить личность, однако тщетно.
Сериал К.О.Д. покажет, что у девочки в багажнике были деньги. Благодаря камерам наблюдения в банке эксперты узнали, что их владельцем является перекупщик автомобилей Дмитрий Гурий. Оперативники отправились к его дому, где нашли Гурия убитым. Что связывает перекупщика и неизвестную девочку? Удастся ли следователям раскрыть это запутанное дело? Смотрите в детективе К.О.Д. 2025 серия 4 от 29.04.2025 на сайте СТБ.
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