К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 3 серия от 29.04.2025

Серия 3 | 29.04.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 3 от 29.04.2025 на сайте СТБ и узнайте, что связывает расследование детективов с делом двадцатилетней давности.

В квартире находят тело Людмилы Крастиной. Женщина работала адвокатом, поэтому вероятно убийство связано с ее профессиональной деятельностью. В адвокатской конторе следователи выходят на первую подозреваемую, которая угрожала Крастиной. Сериал К.О.Д. покажет, что Алиса Мелень недавно вышла на свободу. Людмила была ее адвокатом, но не смогла защитить в суде, поэтому Алиса потеряла сына и жилье. Могла ли Мелень во всем обвинить свою защитницу? И какая опасность ждет подполковника Шаблия во время расследования? Смотрите в детективе К.О.Д. 2025 серия 3 от 29.04.2025 на сайте СТБ.

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