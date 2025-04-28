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Video: К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 2 серия от 28.04.2025

Смотреть онлайн сериал К.О.Д. 2025 2 серия от 28.04.2025. Сериал К.О.Д. 2 серия 2025 смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 2 от 28.04.2025 на сайте СТБ и не пропустите принципиальное расследование для Березки.

Руководитель отдела качества косметической компании умирает во время празднования Международного женского дня. Жанна Троян потеряла жизнь от анафилактического шока, вызванного искусственно выведенным веществом, на которое у нее была аллергия. Незадолго до гибели она связывалась с Березкой, ведь считала, что за ней кто-то следит.

Сериал К.О.Д. покажет, как Березка пытается найти убийцу старой подруги. Жанна была посмертным донором, поэтому все, кто претендует на ее органы, имели мотив. Но действительно ли кто-то из безнадежно больных людей мог убить Жанну? Смотрите в детективе К.О.Д. 2025 серия 2 от 28.04.2025 на сайте СТБ.

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