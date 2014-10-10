Проекты
Караоке на майдані
Выпуск 1043
Выпуск 1043
20.01.2019 | Сезон 9
«Караоке на майдані» — 20 лет. Смотрите финальный выпуск
Игорь Кондратюк дал эксклюзивное интервью
Игорь Кондратюк дал эксклюзивное интервью
Ведущий Игорь Кондратюк дал эксклюзивное интервью о «Караоке на майдані» и «Шансе»
Выпуск 1042
Выпуск 1042
13.01.2019 | Сезон 9
«Караоке на майдані» – полюбившееся всем музыкальное шоу страны с первых же телепоказов
Выпуск 1041
Выпуск 1041
06.01.2019 | Сезон 9
«Караоке на майдані» уже давно завоевало звание народного телешоу
Новые выпуски
Караоке на майдані

Сезон 9. Выпуск 1043 от 20.01.2019

Караоке на майдані

Сезон 9. Выпуск 1042 от 13.01.2019

Караоке на майдані

Сезон 9. Выпуск 1041 от 06.01.2019

Караоке на майдані

Сезон 9. Выпуск 1040 от 30.12.2018

Караоке на майдані

Сезон 9. Выпуск 1039 от 23.12.2018

Караоке на майдані

Сезон 9. Выпуск 1038 от 16.12.2018
Новости проекта
Караоке на майдані

Шоу «Караоке на майдане» исполнилось 18 лет

Караоке на майдані

17 січня програма Ігоря Кондратюка відзначає 15-річний ювілей!

Караоке на майдані

Формат «Караоке на майдане» продан в Казахстан

Караоке на майдані

Вся онлайн-конференция с Игорем Кондратюком
О проекте
Украинский народ любит петь. И делает это везде: дома, на работе, за столом в хорошей компании да и просто на улице! Но если за ваше пение вам вручают приз, а вокруг аплодирует и подпевает толпа единомышленников – значит вы в «Караоке на майдані».
