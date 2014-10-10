О проекте

Украинский народ любит петь. И делает это везде: дома, на работе, за столом в хорошей компании да и просто на улице! Но если за ваше пение вам вручают приз, а вокруг аплодирует и подпевает толпа единомышленников – значит вы в «Караоке на майдані».