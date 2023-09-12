Участник украинской сборной на Invictus Games Александр Будько о потере конечностей и силе духа

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Ігри Нескорених

Я не втратив, а здобув: учасник української збірної на Invictus Games Олександр Будько про втрату кінцівок та силу духу

12.09.2023

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