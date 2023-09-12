Участник украинской сборной на Invictus Games Александр Будько о потере конечностей и силе духа

Я не втратив, а здобув: учасник української збірної на Invictus Games Олександр Будько про втрату кінцівок та силу духу
12.09.2023
Документальний фільм СТБ «Нескорені»: відверті історії учасників національної збірної Invictus Games
Нескорені можуть все: СТБ запустив проєкт-присвяту українській збірній Invictus Games-2023
«Нескорені»: проект посвящения несокрушимым героям и украинской сборной Invictus Games-2023
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Второй день соревнований «Ігор Нескорених» 2018: фото
Василий Вирастюк стал ведущим студии Invictus Games