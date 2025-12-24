Фінал Холостяк 14 сезон: що чекає на глядачів у фінальному випуску

Фінал «Холостяк-14»: Тарас готовий зробити головний вибір сезону

Головний вибір сезону вже зовсім близько. День, у якому кожна хвилина має значення. У п’ятницю, 26 грудня, о 19:00 глядачі побачать фінальний випуск романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ. Саме цього вечора Тарас зробить свій найважливіший крок у проєкті.

Фінальний випуск «Холостяка» 14 сезон

Фінальний тиждень розпочнеться з несподіваного завдання від ведучого Григорія Решетника. Настя, Надін та Ірочка дізнаються, що мають можливість провести з Тарасом один день, поділений на три частини: сніданок, обід і вечерю. Але формат побачень змусить кожну з них зробити непростий вибір.

Дівчатам доведеться вирішити, що для них важливіше: більше часу разом із Холостяком і власна ідея побачення, чи менше часу, але без клопотів і з готовою ідеєю, яка точно сподобається Тарасу. Кожне рішення матиме свої наслідки — і для дівчат, і для самого Холостяка.

У фіналі дня всі героїні зберуться разом. Тарас буде змушений попрощатися з однією з них — за крок до головного рішення.

Як пройдуть фінальні побачення? І питання, на яке глядачі чекали весь сезон – хто стане обраницею Холостяка?

Дізнаємось у фінальному випуску «Холостяка» — у п’ятницю, 26 грудня, о 19:00 на СТБ.

