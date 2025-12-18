Холостяк 14 сезон 10 випуск: що чекає у новому випуску реаліті на СТБ

Знайомство з родиною Холостяка: Тарас представить дівчат найріднішим

Цієї п’ятниці у десятому випуску романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ на дівчат чекає один із найвідповідальніших етапів проєкту — знайомство з родиною Тараса. За крок до доленосного рішення він вирішив познайомити героїнь із тими, чия думка для нього має особливу вагу: батьками та сестрою.

Тиждень знайомства з родиною Холостяка: яким буде 10 випуск

Найбільше Тарас хвилюється через реакцію мами — головної жінки у своїй родині.

«Моїй мамі взагалі важко сподобатись», — зізнається Холостяк.

Батьки Тараса — вчителі, люди принципові й щирі, які звикли говорити прямо. Саме тому розмови за сімейним столом будуть непростими. Мама Холостяка ставитиме дівчатам запитання, до яких не був готовий навіть сам Тарас:

«Ви вмієте копати картоплю?», «Яка у вас освіта?», «Чим Тарас відрізняється від чоловіків у вашому минулому?».

Чия відвертість приємно здивує маму Тараса? Хто не стримає сліз під час розмови з нею? А хто наважиться розповісти про непростий досвід минулих стосунків?

Зустрічі з родиною пройдуть у дуже особистій атмосфері — у місцях, які формували Тараса з дитинства. Для кожної з дівчат ці побачення стануть справжньою перевіркою: на щирість, простоту та готовність бути частиною його світу.

Цей випуск покаже, кого родина Тараса готова прийняти, а кому буде складно знайти спільну мову з найріднішими. І, можливо, саме думка батьків допоможе Холостяку наблизитись до головного вибору сезону.

