Холостяк 14 сезон 9 випуск: що чекає у новому випуску реаліті на СТБ

Дев’ятий випуск «Холостяк»: тиждень, коли відкриваються двері в дім та в серце

Вже цієї п’ятниці о 19:00 в ефірі романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ Тарас Цимбалюк зробить крок, який змінює хід сезону: познайомиться з родинами тих, з ким може будувати майбутнє. Але перед зустрічами з батьками дівчат на нього чекають найвідвертіші індивідуальні побачення. Кожна дівчина відкриє частину свого внутрішнього світу, яку не показувала нікому на проєкті. Тиждень, у якому питання «Чи можу я уявити нас разом?» вперше звучить по-справжньому.

Кімната люті

Перше побачення — вибухове. Кімната, повна посуду, який можна трощити об стіни, — і двоє людей, які врешті дозволяють собі сказати те, що завжди стримували.

Чи зможуть вони відпустити старі образи і страхи, щоб залишити місце для стосунків? І що виявиться складніше — бити тарілки чи бути чесними одне з одним?

Місце сили

Інша дівчина приведе Тараса туди, де вона ховається від світу, коли їй потрібен спокій. Там, де колись хтось посадив дерево, яке стало для неї опорою. Разом вони з Тарасом висадять нове дерево — те, що, можливо, стане чиїмось місцем сили у майбутньому. Але чи стане Тарас частиною цього майбутнього?

Швидкість почуттів

На третьому побаченні дівчина покаже інший бік своєї ніжності — азартний, драйвовий, без гальм. Картинг, сміх, швидкість, виклики. Але чи правильну тактику вона обрала, адже знаходячись в різних картах не так багато можливості, щоб розкритися одне одному.

Світ весіль

Даша приведе Тараса у світ, який для неї священний: світ весіль, деталей, емоційних історій, ідеальних столів та… провалів, про які знає лише її команда. Вона покаже Тарасу частину свого життя, яку довіряють лише близьким. А наприкінці — вручить запрошення, яке змусить Холостяка нервувати.

Чия родина прийме Тараса, а чия — поставиться насторожено, побачимо вже у п’ятницю о 19:00 на СТБ.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ