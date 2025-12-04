Проєкти
Восьмий випуск «Холостяка»: тиждень мов кохання

04.12.2025

У восьмому випуску романтичного реаліті «Холостяк», який вийде на СТБ 5 грудня о 19:00, героїні та Тарас досліджують, як по-різному можна говорити про кохання — через подарунки, дотики, слова, дії та час, прожитий разом. Це тиждень, який покаже, хто з дівчат зможе «заговорити» тією мовою, якою Тарас справді чує.

Холостяк-14 8 випуск

Мова кохання «Подарунки»

Тарас приносить до будинку мішечок із іменами — і починається гра у щирість. Кожна героїня наосліп витягує ім’я тієї, для кого має підготувати персональний подарунок до Церемонії троянд.

У цьому завданні важливо відчуття: чи здатні дівчата побачити людину глибше, навіть якщо це суперниця? Або хтось обере легший шлях?

Холостяк-14 8 випуск

Мова кохання «Фізичні дотики»

На першому побаченні Тарас обирає мову, яка для нього найближча — дотики. На побачення Холостяк і дівчата вивчать фрагмент румби — танцю, де все тримається на близькості, сміливості та довірі.

Попереду — сцена, власний танець і момент, коли маски злітають: хто зможе відкритися настільки, щоб говорити тілом?

Холостяк-14 8 випуск

Мова кохання «Слова»

Інше побачення цього тижня — прогулянка місцями, які багато значать для Тараса. Тут слова народжуються «в моменті» — кожен запис у блокноті стає емоцією, маленьким зізнанням або кроком у глибину.

Тарас хоче зрозуміти, чи вміє дівчина говорити про почуття, чи здатна почути його самого, а не лише історію навколо.

Чи збігатимуться мови кохання Тараса та героїнь — і хто з них скаже найважливіше?

Дивіться новий випуск романтичного реаліті «Холостяк» вже 5 грудня о 19:00 на СТБ.

